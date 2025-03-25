Блогер рассказала, как в Северной Корее следят за российскими туристами

Блогер Анна Селю побывала в Северной Корее и рассказала, как там идет слежка за туристами, сообщает «ФедералПресс» .

По словам блогера, по приезде в страну к туристам приставляют определенного гида, который прекрасно говорит на русском языке. Однако за соблюдением правил россиянами следил не только он.

Селю добавила, что к ним приставили еще одного мужчину, которого туристы прозвали «товарищ майор». Этот человек также следил за ними, всегда находился поблизости во время прогулок и даже брал паспорта туристов для оформления документов.

За все время путешествия по КНДР путешественникам было запрещено снимать всего в нескольких местах. Среди них была высокая башня идей Чучхе и крупные музеи. На самом верху башни на высоте 170 м был запрет на съемку, но как отметила блогер, сильно по этому поводу к ним не придирались.

В остальных местах, в которых удалось побывать российским туристам, например, цирк, зоопарк, Дворец школьников Мангендэ, запрета на запись на камеру не было. Также Селю рассказала, что жители КНДР на самом деле очень интересуются туристами и просят совместные фотографии.