сегодня в 14:24

Блогер Петровец посетил Новосибирск в рамках путешествия по РФ на электричках

29 ноября блогер Александр Петровец, совершающий путешествие по России на электричках, прибыл в Новосибирск после Красноярска и поделился впечатлениями о городе, сообщил Om1 Новосибирск .

Петровец путешествует по России на электричках. Его маршрут проходит от Владивостока до Москвы. В поездку он взял только необходимую одежду, еду и маленький рюкзак.

Блогер рассказал, что хочет увидеть всю страну, почувствовать ритм маленьких городов, послушать разговоры в вагонах и понять, чем живет РФ вдоль железной дороги.

В Новосибирск Петровец прибыл из Красноярска. Он сравнил эти два города и отметил особенности Новосибирска.

«Бац, сугроб, и ты уже прыгаешь через него», — рассказал Петровец, говоря о трудностях передвижения по городу зимой.

Он подчеркнул, что Новосибирск запомнился ему именно сложностями, связанными с погодными условиями и необходимостью преодолевать снежные препятствия.

Петровец также поделился, что его путешествие продолжается. Он планирует посетить еще множество городов по пути в Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.