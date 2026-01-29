Безвизовый режим увеличил спрос на туры в Китай среди россиян

Эксперт по туризму Александр Тепляков сообщил, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем с сентября 2025 года число поездок россиян в КНР достигло максимума за 13 лет. Помимо пляжного отдыха, вырос интерес к медицинским, свадебным и промышленным турам, сообщает «ФедералПресс» .

Экспериментальный безвизовый режим между Россией и Китаем, действующий до сентября 2026 года, привел к резкому росту туристического потока. В третьем квартале 2025 года россияне совершили 383 тысячи поездок в КНР — это максимальный показатель за последние 13 лет. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 13%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — почти 25%.

Александр Тепляков отметил, что россияне теперь выбирают не только пляжный отдых на Хайнане, но и экскурсионные маршруты по Пекину, Шанхаю, Гуанчжоу и национальному парку Чжанцзяцзе. Популярны комбинированные туры, включающие посещение нескольких городов. Средняя стоимость недельной поездки в Шанхай или Пекин составляет 80–100 тысяч рублей на человека, а туры на Хайнань — 100–200 тысяч рублей.

Среди новых направлений вырос спрос на медицинский туризм. Китайские клиники привлекают россиян современными методами лечения и традиционной медициной. Кроме того, увеличилось число бизнес-туров: компании отправляют сотрудников в Китай для установления деловых связей и выбора поставщиков на фабриках Гуанчжоу, Фошаня, Шэньчжэня и других промышленных центров.

Отдельно отмечен рост интереса к свадебным церемониям в Китае. Молодожены выбирают как традиционные, так и современные форматы, включая церемонии на Великой Китайской стене, в древних садах Сучжоу, на пляжах Хайнаня и в исторических локациях Пекина.

По прогнозам, в 2026 году поток туристов из Китая в Россию может вырасти на 15–30%. Дальнейшее развитие безвизового режима будет зависеть от итогов эксперимента и экономической ситуации.

