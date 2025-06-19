Безопасно ли отдыхать за границей: российские туристы о задержках авиарейсов

В связи с обострившимся конфликтом между Ираном и Израилем, многие отдыхающие россияне столкнулись с трудностями по возвращению или, наоборот, отправлению на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Из-за накалившейся обстановки, многие авиакомпании отменили рейсы или назначили альтернативные пути, которые увеличили время полета. Путешественники из Нижнего Новгорода рассказали, насколько безопасно отдыхать за границей в настоящее время, пишет pravda-nn.ru .

Нижегородка Светлана отдыхала в Дубае вместе с мужем и должна была вернуться в Россию 14 июня, но в это время уже обострился конфликт между Ираном и Израилем, небо для гражданской авиации закрыли. Девушка поделилась воспоминаниями о том, как прошли дни в ожидании возвращения домой.

«В первые дни была настоящая паника: что делать? На горячие линии туроператоров, авиаперевозчиков невозможно было дозвониться. Кто дозванивался — всем говорили: сидите и ждите!» — рассказала девушка.

По словам Светланы, еду и воду в лишние дни отпуска пришлось покупать за свой счет, но 17 июня их все-таки вернули домой. Однако не у всех туристов истории сложились так благополучно. Некоторым россиянам приходится ждать вылета домой до сих пор.

Росавиация советует россиянам выбирать рейсы с пересадками и покупать их за свой счет, если нет возможности дождаться вывозных самолетов.

«Предлагаем рассмотреть альтернативные маршруты для перелета из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Билеты на рейсы есть в обе стороны, но некоторые маршруты оказываются слишком длинными. Иногда самолеты вынуждены делать дополнительные посадки для дозаправки. Стоит отметить, что большинство путешественников относятся с пониманием к сложившейся ситуации и придерживаются мнения, что безопасность превыше всего. В целом все настроены на то, что ситуация в конце концов успокоится.

Ранее сообщалось, что конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать планам Тегерана создать собственное ядерное оружие в короткие сроки.