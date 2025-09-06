Бездомный пес впервые покорил Эльбрус вместе с туристами
Фото - © скриншот
На гору Эльбрус вместе с туристической группой впервые поднялся бездомный пес, его засняли путешественники, сообщает Mash.
Туристы взбирались на гору в сопровождении гида-инструктора. Со слов гида, собака шла с ними от приюта всю ночь, а в 08:30 пес поднялся на западную вершину Эльбруса.
Туристы сняли, как пес сидит и отдыхает на вершине, а потом вместе с одним из них сбегает вниз.
Ранее собаки покоряли эту гору только со спецоборудованием и с хозяевами. Всего зафиксировано три случая — в 2019, в 2023 и в 2024 годах.