Бездомный пес впервые покорил Эльбрус вместе с туристами

Туристы взбирались на гору в сопровождении гида-инструктора. Со слов гида, собака шла с ними от приюта всю ночь, а в 08:30 пес поднялся на западную вершину Эльбруса.

Туристы сняли, как пес сидит и отдыхает на вершине, а потом вместе с одним из них сбегает вниз.

Ранее собаки покоряли эту гору только со спецоборудованием и с хозяевами. Всего зафиксировано три случая — в 2019, в 2023 и в 2024 годах.