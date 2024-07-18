Бесплатную базу знаний для турфирм создали на портале «Russpass. Бизнес»

На портале для представителей туротрасли «Russpass. Бизнес» появился новый раздел «База знаний», сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

Там можно найти видеолекции и тексты об индустрии гостеприимства мегаполиса, рекомендации экспертов для бизнесменов, шаблоны презентаций, типовых документов и т. д.

«Новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых „Для стартапа“, „Креативное мышление“, „Записи отраслевых конференций“ и „Бизнес-процесс“», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, там пользователи еще могут узнать, как создавать и продвигать туристический проект, привлекать к нему инвесторов и путешественников из других государств.

На «Russpass. Бизнес» также разметили список московских и российских мер поддержки, расписание отраслевых мероприятий, которые проводятся в столице. Подать заявку на размещение событий в календаре могут и представители данной индустрии. Зарегистрированным на портале фирмам доступны личный кабинет и полезные инструменты для работы (например, поиск партнеров и аналитика основных турпоказателей).

На платформе еще работает биржа вакансий, где бизнесмены бесплатно могут разместить объявления. Она охватывает 11 направлений: от ИТ-сферы до делового туризма.