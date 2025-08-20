«Бескрайние просторы»: блогер рассказал о путешествии по Силин-Хоту

Руководитель Telegram-канала о Китае, блогер Константин Ягодин посетил очень экзотическое место — Силин-Хот, городской уезд аймака Силин-Гол в Китае недалеко от границы с Россией. Он поделился своими впечатлениями с журналистами, сообщает «ФедералПресс» .

«Что я увидел первым? Просторы. Нереальные. Бескрайние. Внутренняя Монголия — это луга и степи, как будто вытянутые по линейке, чуть холмистые, но без скал и бурной растительности. И все это покрыто нежной зеленью, ровной, мягкой, чистой. Время будто останавливается», — сказал путешественник.

По его словам, одним из самых знаковых мест стала Долина нефритового дракона: через нее течет река, напоминающая огромную змею, а самой уютной традицией ему показались ежедневные посиделки туристов у костра.

На территории региона можно найти туристические лагеря с базовыми условиями проживания. Там можно снять юрту, заказать национальный ужин и поучаствовать в традиционных развлечениях.