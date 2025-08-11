Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что бархатный сезон в Крыму в 2025 году может продлиться до начала октября, сообщает «Крым 24» .

Он отметил, что, по данным профильного министерства, 55% бронирований на сентябрь уже выкуплено.

Вахрушев подчеркнул, что это является достаточно высоким показателем.

«Другой момент — очень теплое море. Море очень хорошо прогрелось, а это такой, знаете, большой аккумулятор энергии, который в целом будет оказывать положительное влияние на температуру и сохранение теплой погоды на протяжении начала осени, то есть сентябрь и даже начало октября», — заключил эксперт.