Бархатный сезон в Крыму в 2025 году может продлиться до начала октября
Эксперт Вахрушев: 55% бронирований на сентябрь в Крыму уже выкуплено
Фото - © Фотобанк Лори
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что бархатный сезон в Крыму в 2025 году может продлиться до начала октября, сообщает «Крым 24».
Он отметил, что, по данным профильного министерства, 55% бронирований на сентябрь уже выкуплено.
Вахрушев подчеркнул, что это является достаточно высоким показателем.
«Другой момент — очень теплое море. Море очень хорошо прогрелось, а это такой, знаете, большой аккумулятор энергии, который в целом будет оказывать положительное влияние на температуру и сохранение теплой погоды на протяжении начала осени, то есть сентябрь и даже начало октября», — заключил эксперт.