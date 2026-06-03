АТОР: улететь в Сеул и обратно с багажом стоит в июне от 43,7 тыс рублей

Россияне все чаще интересуются поездками в Южную Корею. В июне билеты по маршруту Москва — Сеул — Москва будут стоить от 43,7 тыс. рублей с багажом, сообщает АТОР .

По данным Национальной организации туризма Кореи, в период с января по апрель текущего года в стране побывали 75 тыс. россиян. Это на 9,4% больше, чем годом ранее.

Российские путешественники летят в Южную Корею, чтобы посетить Сеул, пройтись по магазинам и ресторанам, а также побывать на концертах K-pop-исполнителей. Еще туристов привлекают медицинские программы, языковые поездки и путешествия по регионам страны.

Медицинский туризм пользуется особым спросом. Россияне едут в Южную Корею на диагностику, консультации специалистов и косметологические процедуры. Уровень удовлетворенности таких поездок превышает 90%.

Самолеты из РФ летят в Южную Корею с пересадкой через Китай, Узбекистан или ОАЭ. Также россияне уже сейчас бронируют осенние туры и даже поездки на 2027 год.

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