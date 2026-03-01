АТОР: туроператоры расселили застрявших из-за отмены рейсов россиян

Российские туроператоры расселили практически всех клиентов, которые застряли в других странах из-за ситуации на Ближнем Востоке. Люди размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщается на сайте АТОР .

Как отметили в Минтрансе РФ, на утро 1 марта отменен 61 рейс между Россией и ближневосточными странами. Отечественные авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 23. Большинство — это из РФ в ОАЭ и обратно.

Аэропорты Дубая приостановили свою работу на неопределенный срок. При этом пассажирам рекомендовали не приезжать туда и оставаться на связи с перевозчиками. Около 20 тыс. туристов должны вылетать из ОАЭ в ближайшие дни.

«Мы благодарны российским туроператорам, авиакомпаниям и их зарубежным коллегам за проявленную заботу о наших туристах и предоставление им дополнительных дней размещения в отелях», — сказали в Минэкономразвития РФ.

Крупные туроператоры РФ уточнили, что ситуация с размещением путешественников находится под контролем. Почти все клиенты турфирм, столкнувшиеся с отменой рейсов, расселены по отелям.

Также в компаниях подчеркивают, что оперативнее всего реагируют на заявление правительства ОАЭ о покрытии расходов на проживание эмираты Рас-Эль-Хайма и Абу-Даби. В других у туроператоров есть сложности коммуникаций по этому вопросу.

По словам источника на рынке, до 3 марта рейсов точно не будет, аэропорты не откроются.

«Мы находимся на связи с консульством, и там говорят, что сегодня пришлют ссылку, которую мы разошлем своим туристам, чтобы они регистрировались для последующего вывоза. Возможно, будут организованы вывозные рейсы», — добавил источник.

