Андрей Воробьев: в Подмосковье есть большой спрос на специалистов в сфере туризма

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совещании по подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства. Он отметил, что в Подмосковье существует большой спрос на специалистов данной индустрии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС), расположенном в г. о. Пушкинский. Совещание провел зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В мероприятии участвовали федеральные министры, главы регионов, образовательных организаций и компаний.

«По Подмосковью мы видим, что есть большой спрос на туризм, а значит — и на специалистов. У нас в Подмосковье 14 колледжей и 5 вузов занимаются подготовкой кадров. В прошлом году здесь, на базе РГУТИС, создан один из 3 федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить 10 тыс. специалистов для всей страны», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье заинтересованы в строительстве новых отелей, а также развитии музеев. Губернатор отметил, что благодаря программе льготного кредитования были одобрены кредиты для 11 крупных новых проектов. Речь идет о возведении гостиниц с общим номерным фондом порядка 3 тыс. номеров. Также Воробьев сказал, что развитие внутреннего туризма важно для экономики Подмосковья.

53 тыс. человек заняты в туристической и гостиничной сфере Подмосковья. В регионе существует более 1,3 тыс. отелей, загородных баз, домов отдыха. Это 187 тыс. мест размещения путешественников. Подмосковье — один из лидеров в стране по количеству посещающих ее туристов, работающих здесь гостиниц, номерному фонду.

Как напомнил Дмитрий Чернышенко, президент РФ Владимир Путин поставил задачу сформировать систему подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства. Сейчас в индустрии работает около 1 млн человек.

Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тыс., в 2030 году она будет составлять уже 400 тыс. человек. Новые специалисты нужны для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестпроектов, таких, как «5 морей и озеро Байкал».

«Российский государственный университет туризма и сервиса призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов. Интерес среди туристов к Московской области, где расположен РГУТИС, растет каждый год», — сказал Чернышенко.

В Подмосковье в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Красногорского колледжа был создан кластер среднего профобразования. В него входят 8 колледжей и 3 предприятия. В 2024 году на базе колледжа «Подмосковье» был создан еще один кластер, включающий 12 образовательных организаций и 5 предприятий.