Аналитика: аттракцион «Солнце Москвы» чаще посещают жители Костромской области и КНР

Эксперты проанализировали поток посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в период с января по апрель текущего года с аналогичным периодом прошлого года. Число гостей крупнейшего колеса обозрения в России и Европе увеличилось на 9%, а посетителей из Костромской области и Китая — почти втрое, сообщила пресс-служба компании МТС.

Исследование проводилось среди клиентов компании на основе трафика передачи данных посетителей колеса обозрения, который увеличился в 1,5 раза за год.

В течение первых 4 месяцев 2024 года число абонентов компании среди посетителей «Солнца Москвы» из России и других стран увеличилось на 9%. Самый большой прирост гостей среди российских регионов показали жители Костромской области — они посещали аттракцион в 3,2 раза чаще. А среди иностранцев на колесе обозрения чаще всего стали кататься жители Китая — в 2,8 раза.

По числу гостей среди регионов страны лидирует Москва — на неё приходится 67% всех посещений. За ними расположились гости из Санкт-Петербурга, Свердловской, Владимирской и Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Суммарно жители этих регионов составляют 10% отдыхающих.

Среди жителей других стран по числу посетителей «Солнца Москвы» в топ-10 вошли туристы из Молдовы, Казахстана, Армении, Австрии, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Нидерландов, Беларуси и Киргизии.

Среди жителей Москвы чаще всего колесо обозрения посещают жители СВАО, которые составляют 39% всех столичных катающихся. После них располагаются ЮЗАО, ЮВАО и ЮАО с 9% отдыхающих.

В течение первых 4 месяцев 2024 года больше всего посетителей колеса обозрения пришло в день перед длинными майскими выходными — 29 апреля. Самый активный период наблюдался во второй половине дня.

Каждым четвертым участником аттракциона стали люди в возрасте от 35 до 44 лет, а каждым пятым — до 17 лет. На представителей старшего возраста от 64 лет приходится порядка 7% посещений. При этом женщины и мужчины катаются на колесе обозрения в равных долях.

«Несмотря на 140-метровую высоту „Солнца Москвы“, МТС обеспечила качественную мобильную связь и скоростной интернет в любой точке вращения аттракциона еще в сентябре 2022 года, к моменту его открытия», — рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он пояснил, что для этого специалисты совместили outdoor- и indoor-решения — возвели внутри здания комплекса антенно-фидерную систему, к которой подключили базовую станцию, после чего изменили угол наклона внешнего сектора антенн базовой станции наверх в сторону колеса обозрения.

Исследование проводили на базе агрегированных обезличенных данных о посещениях аттракциона в период с января по конец апреля 2024 года.