Алла Михеева посетила Шерегеш и окунулась в купель при -28 градусах
Актриса и телеведущая Алла Михеева приехала в Кузбасс, где посетила горнолыжный курорт Шерегеш и окунулась в купель при температуре -28 градусов, сообщает Сiбдепо.
Во время поездки Михеева каталась на лыжах и тюбинге, приняла участие в крещенских купаниях, окунувшись в купель при температуре воздуха -28 градусов.
«С Крещением, мои дорогие православные друзья! Шерегеш. Мороз -28. Да разве это мороз?» — написала актриса.
Она также отметила, что считает Сибирь родным краем.
