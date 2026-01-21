сегодня в 13:41

Алла Михеева посетила Шерегеш и окунулась в купель при -28 градусах

Актриса и телеведущая Алла Михеева приехала в Кузбасс, где посетила горнолыжный курорт Шерегеш и окунулась в купель при температуре -28 градусов, сообщает Сiбдепо .

Во время поездки Михеева каталась на лыжах и тюбинге, приняла участие в крещенских купаниях, окунувшись в купель при температуре воздуха -28 градусов.

«С Крещением, мои дорогие православные друзья! Шерегеш. Мороз -28. Да разве это мороз?» — написала актриса.

Она также отметила, что считает Сибирь родным краем.

