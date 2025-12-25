«В этом году, по прогнозам, город посетят больше 12 миллионов туристов. На 7% больше, чем в прошлом. В основном это внутренний туризм, и это полностью соответствует задачам нацпроекта „Туризм и гостеприимство“» — отметил глава Северной столицы.

Согласно прогнозам, рост турпотока сохранится и в последующие годы. Важным фактором станет завершение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Санкт-Петербург и Москву.

Беглов также подчеркнул работу над созданием новых центров притяжения. В качестве примера он привел «Остров фортов» в Кронштадте, который уже демонстрирует высокую посещаемость, несмотря на то, что реконструкция исторических фортов завершится лишь к 2027–2028 годам. Еще одним стимулом для развития туризма станет новый круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской, над которым ведется активная работа по созданию необходимой инфраструктуры.

Губернатор упомянул о скором начале реализации масштабного проекта — второй очереди аэропорта «Пулково», что связано с прогнозируемым увеличением пассажиропотока.

Он также отметил увеличение числа иностранных туристов, прибывающих в основном из стран СНГ. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Китай, Иран, Турция, Саудовская Аравия и Индия. Беглов подчеркнул, что в гуманитарной и культурной сферах Санкт-Петербург продолжает сотрудничать со всем миром, а крупнейшие культурные мероприятия города привлекают гостей из многих стран, подтверждая невозможность «отмены» российской культуры.

