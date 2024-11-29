Адвокат прокомментировал голодовку россиян на лайнере

Адвокат Мугин: люди не получили то, на что рассчитывали

Адвокат Александр Мугин заявил, что россияне, застрявшие на круизном лайнере по пути в Антарктиду, организовали голодовку не случайно. Он подчеркнул, что сумма компенсации, предложенная компанией, не покрывает те страдания и неоправданные ожидания, которые испытали туристы.

По информации газеты The Times, путешественники начали голодовку из-за того, что их отпуск был нарушен «техническими неполадками». Круизная компания Swan Hellenic согласилась возместить лишь 50% стоимости тура, в то время как участники поездки заплатили от 485 до 694 тысяч рублей.

«Люди не получили то, на что рассчитывали: из запланированных 15 высадок на берег бескрайних просторов Антарктиды — они получили только 3 посередине океана», — отметил адвокат Александр Мугин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в Аргентинских водах их вынудили продолжить путешествие на одном винте в двадцать узлов, с нарушением механики, что создает риски для устойчивости судна. По всей видимости, компания пытается доставить их в Аргентину, чтобы высадить и позволить людям разъехаться по домам, предположил юрист.

Ситуация с экипажем также оставляет желать лучшего: люди находятся в состоянии неопределенности и не знают, когда смогут добраться до места назначения. Предложенные компенсации никак не покрывают утраченные ожидания и страдания, которые они пережили, заключил Мугин.