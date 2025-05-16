675 тысяч гостей: как Северная столица привлекает туристов

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В этом году Санкт-Петербург установил новый рекорд по посещаемости в майские праздники, сообщает «Петербургский дневник» .

Согласно данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, город принял 675 тысяч туристов и 275 тысяч экскурсантов, что на 13% превышает показатели прошлого года.

Средняя загрузка отелей составила 65%, а общий вклад туристов в городскую экономику за 11 майских дней превысил 35 миллиардов рублей.

«Эти цифры подтверждают правильность нашей стратегии по развитию туризма», — подчеркнул Пиотровский в своем Telegram-канале.

Аналитики связывают рост популярности Петербурга с расширением культурной программы и улучшением туристической инфраструктуры. Особой популярностью в этом году пользовались ночные экскурсии по разведенным мостам и тематические мероприятия, посвященные 320-летию основания города.