500 тысяч иностранных туристов посетили Москву за первый квартал 2024 года

Среди иностранных путешественников увеличивается интерес к Москве. В январе–марте 2024 года половина гостей из других стран посетила город с туристической целью, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«Только за первые три месяца 2024-го в Москве побывали полмиллиона иностранных гостей — почти на 40% больше, чем годом ранее», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, лидером по количеству приехавших в Москву путешественников стал Азиатско-Тихоокеанский регион, куда входят КНР и Вьетнам. На него приходится 56% от всего турпотока из стран дальнего зарубежья.

Отмечаются большие темпы роста у Ближнего Востока. Турпоток из данного региона в Москве восстановился и достиг показателей рекордного 2019 года. Это направление является важным для столичной туриндустрии. Путешественники из ОАЭ и иных ближневосточных государств обычно останавливаются в гостиницах категории 4–5 звезд, еще они отличаются большим чеком.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Перспективы расширения международного сотрудничества в сфере гостеприимства и современные тенденции в отрасли планируется обсудить на первом туристическом форуме БРИКС, который открылся в столице в четверг.

В 2023 году мегаполис посетили 2,3 млн путешественников из других стран, что на 35% больше, чем в 2022 году. В тройку по количеству туристов из стран дальнего зарубежья вошли КНР, Турция и Индия.