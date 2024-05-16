21 экипаж тепловых аэростатов участвуют в фестивале воздухоплавания в Клину

На территории городского округа Клин 15 мая состоялось открытие VII фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». В мероприятии приняли участие 21 экипаж тепловых аэростатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В дни фестиваля с 15 по 20 мая пилотам предстоит продемонстрировать свое мастерство и выполнить различные задания на точность и скорость. Клинчане и гости округа смогут наблюдать за полетами тепловых аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.

На 18 мая запланировано соревнование «Кей-граб». По его условиям на одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка будет установлена особая мишень. Задача пилотов заключается в метком попадании специальным маркером с высоты в цель. Наблюдать за игрой с городской набережной могут все желающие. Также, в этот день запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно традиционно пройдет на территории стадиона «Строитель» под живое выступление клинских рок-команд.

Вход свободный. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.