2 горнолыжных курорта Подмосковья стали лауреатами III нацпремии «Горы России»

Подведены итоги III национальной премии «Горы России» 2024. В номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» победителем стал горнолыжный курорт «Сорочаны», расположенный в Дмитровском округе Подмосковья. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта Центрального Федерального округа» победила гостиница-шале «Волен» гостиничного комплекса «Волен-Степаново». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Премия «Горы России» учреждена в 2022 году и проводится с целью развития горнолыжного туризма, продвижения культуры активного отдыха в горах и консолидации горнолыжного сообщества, лидеров и экспертов туристической отрасли. Победители определяются путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе www.горыроссии.рф. Участниками конкурса могут стать горные, горнолыжные курорты и комплексы России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства России.

Горнолыжный курорт «Сорочаны» завоевывает эту премию второй раз. В прошлом году он также стал лучшим горнолыжным курортом России в ЦФО. Курорт представляет собой гору высотой 225 м, имеет десять горнолыжных трасс разной сложности и рельефа для любого уровня подготовки спортсмена.

Гостиница «Волен» предлагает гостям номера и шале, всего более 50 номеров и свыше 15 коттеджей, ресторан, банный комплекс, парковку. В 2022 году парк «Волен» уже получал премию «Горы России», как лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа.

Организатор премии «Горы России» — АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.