19 гидов-экскурсоводов из Подмосковья успешно прошли обязательную аттестацию

На территории музея-заповедника «Коломенский кремль» 27 августа прошло второе выездное заседание аттестационной комиссии для соискателей в сфере туризма. По итогам заседания, комиссия аттестовала 19 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе аттестации соискатели провели экскурсии для членов аттестационной комиссии по территории Коломенского кремля. Они продемонстрировали свои знания о местных достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. На сегодняшний день в Московской области успешно прошли аттестацию уже почти 200 экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Прохождение обязательной аттестации является необходимым требованием для всех экскурсоводов, гидов, а также гидов-переводчиков. Подробная информация о порядке прохождения аттестации размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовано министерством культуры и туризма Московской области при участии администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.