180 тыс ребят отдохнули в детских лагерях Подмосковья с начала лета

На текущей неделе во многих детских лагерях завершается летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне в Подмосковье работало 105 загородных лагеря и 985 лагерей при школах и учреждений культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала лета в наших детских лагерях отдохнули свыше 180 тысяч ребят, а 4,5 тысяч детей из семей с низкими доходами по бесплатным путевкам от Правительства региона побывали на море», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Болатаева Людмила.

В ведомстве отметили, что ежегодно по губернаторской программе 400 детей из ДНР отдыхают на море, на днях у ребят закончивается смена в лагере Анапы.

«В фокусе особого внимания — дети участников СВО и в этом году уже 3000 ребят отдохнули в нашем дестком лагере „Литвиново“, который входит в 10-ку лучших дестких лагерей страны», — добавила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.