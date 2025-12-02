1,5 тыс россиян могут заразиться лихорадками чикунгунья и денге на Кубе

Примерно 1,5 тыс. туристов из РФ находятся в эпицентре эпидемии смертельных лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. От вирусов, бушующих на острове, умерли не менее 33 человек, 21 из них — ребенок, сообщает Mash .

Минимум 14 россиян перенесли болезнь в легкой форме в ноябре в период отпуска. Они чувствовали слабость, неприятные ощущения в суставах. Также появлялись температура и сыпь на коже.

Недугами заболели уже 38 тыс. человек — среди них и местные, и туристы. Половина от этого количества заразилась в ноябре.

На прошлой неделе недуг, который передает через укус комара, заразил примерно 5,7 тыс. человек. 21 ребенок умер. 93 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Заразу нашли уже в 14 из 15 провинций. В кубинском Минздраве отметили, что официальная информация о количестве заболевших меньше реально. Дело в том, что многие жители страны не едут в больницы, а предпочитают лечиться в домашних условиях.

С января по июнь 2025 года Кубу посетили примерно 11 тыс. жителей РФ. Посольство России предупредило соотечественников о распространении недуга. Туристам рекомендуются как можно меньше контактировать с водой и избегать москитов.

