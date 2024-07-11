140 яхтсменов примут участие в турнире Tenzor International Cup Подмосковья

С 11 по 14 июля состоится второй этап парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Регата пройдет на водах Пестовского водохранилища. Турнир будет посвящен памяти Георгия Шайдуко, одного из самых титулованных яхтсменов СССР и России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В заявочных списках предстоящего этапа значится 33 команды и 140 яхтсменов из 21 региона России, а также иностранных государств — Белоруссии, Армении, Сербии, Германии и Кыргызстана.

Количество команд увеличилось в сравнении с первым этапом. В числе именитых яхтсменов участие в парусных гонках на яхтах MX700 подтвердили олимпийцы, чемпионы мира и Европы, члены сборной России. Среди них Дмитрий Березкин, Сергей Волчков, Павел Созыкин, Максим и Михаил Шереметьевы, Игорь Лисовенко, Алиса Кирилюк, Даниил Одинцов, Евгений Неугодников, Виктор Сережкин, Леонид Клепиков, Михаил Ушков и многие другие.

В предстоящей регате будет дебютировать команда «Роскосмос» во главе с капитаном команды — Анной Кикиной, мастером спорта, Героем России, пятой женщиной-космонавтом СССР/России.

13 июля в рамках спортивной программы регаты состоятся детские парусные состязания Tenzor Cup Junior для участников от 7 до 13 лет, которые пройдут на швертботах «Оптимист» и сап-бордах.

Почетными гостями церемонии открытия регаты 12 июля станут заслуженные мастера спорта, многократные победители и призеры чемпионатов Мира, Европы, России и СССР Олег Хоперский и Игорь Скалин.

По итогам соревнований в воскресенье, 14 июля, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации среди капитанов команд, а также в женском зачете, детском дивизионе Tenzor Cup Junior, и других классификациях.

Организаторами соревнования выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Официальными партнерами турнира выступают компании «ПЭК», «СберСити», «ЭОС», «Роскосмос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.