130 тыс человек посетили мероприятия в день защиты детей в парках Подмосковья

В день защиты детей, 1 июня, почти 90 парков Московской области провели общеобластное мероприятие «Город профессий». На мероприятии побывали свыше 130 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день юные гости смогли примерить на себя различные профессии и получить первую «трудовую книжку». В парках были организованы тематические зоны: «Хореограф», «Художник», «Программист» и другие, где дети знакомились с различными профессиями. Также все желающие приняли участие в костюмированном семейном шествии «Маленькие мастера» и в творческих мастер-классах. Специально для юных гостей парки подготовили увлекательный квест «Навигатор» и детские спектакли. А праздничные концерты стали площадкой для творческой реализации детских коллективов.

Традиционно в этот день в 60 подмосковных парках прошла ежегодная акция от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в рамках которой маленьких посетителей парков угощали мороженым.

Мероприятия прошли в рамках программы «Лето в Подмосковье». Они организованы при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.