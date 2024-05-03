100 тыс человек посетили парки Подмосковья в рамках «Открытия теплого сезона»

В подмосковных парках 1 мая состоялась общеобластная программа «Открытие теплого сезона». Ее посетили более 100 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, художников и артистов балета. Также в парках организовали тематические экскурсии, запуск воздушных змеев и провели арт-пленэры.

В рамках программы состоялись шоу мыльных пузырей и тематические мастер-классы. При этом гости приняли участие в танцевальном флешмобе с ростовыми куклами. Для любителей активного отдыха провели занятия по зумбе.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.