10 модульных отелей возведут в Нижегородской области до конца 2027 года

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе появится более 120 уютных номеров в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Десять модульных отелей построят в 7 муниципалитетах до конца 2027 года, сообщает ИА «Время Н» .

«Вложения бизнеса в отрасль с учетом федеральной и региональной поддержки составят почти 430 млн рублей. Участвуем в программе по созданию модульных отелей с 2023 года и уже открыли объекты примерно на 300 номеров», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что туризм сегодня является одним из важнейших факторов экономического роста в регионе: он способствует созданию новых рабочих мест и модернизации инфраструктуры в муниципалитетах.

Никитин убежден, что реализация этих новых инвестиционных проектов существенно повысит привлекательность Нижегородской области для туристов и обеспечит устойчивое развитие территорий.