Зону отдыха на ул Маршала Бирюзова в Одинцове обновят по итогам голосования

Стали известны победители IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Зона отдыха на улице Маршала Бирюзова, д. 12 в Одинцове обновят благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», —рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство зоны отдыха на ул. Маршала Бирюзова, д. 12 в Одинцовском округе проголосовало более 11,5 тыс. человек. Общее количество голосов в Одинцовском округе составило более 49,1 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.