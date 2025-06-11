Знаковая модель советского автопрома: как создавалась «Победа»

67 лет назад с конвейера сошел последний экземпляр автомобиля ГАЗ-М20 «Победа». Эта модель стала символом послевоенного восстановления СССР. Реставратор старинных автомобилей Сергей Симонов рассказал, как создавался и какими инновациями удивил автомобиль своего времени, сообщает «Вечерняя Москва».

Работы над «Победой» начались в 1943 году, когда война еще шла. Несмотря на военные трудности, уже к 1946 году удалось разработать первый советский легковой автомобиль нового поколения.

«Победа» стала одним из первых в мире автомобилей с несущим кузовом и имела плавные, обтекаемые формы, что отличало ее от угловатых моделей довоенного периода.

Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем, имел независимую переднюю подвеску, гидравлические тормоза и трехступенчатую коробку передач. Максимальная скорость составляла около 105 км/ч — достойный показатель для того времени.

Модель быстро завоевала популярность: ее использовали как служебный автомобиль, такси, в милиции. Несмотря на недостаточно мощный мотор, «Победа» отличалась надежностью и качеством сборки — многие экземпляры до сих пор можно встретить на дорогах.

За время производства было выпущено более 240 тыс. автомобилей различных модификаций.

В 1958 году модель сняли с производства, она уступила место более современному ГАЗ-21 «Волга». Однако именно «Победа» заложила основу советского автопрома и доказала, что СССР способен создавать собственные автомобили высокого уровня.