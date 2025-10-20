Зимний скоростной режим вводится на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» в Подмосковье

С 27 октября 2025 года отменяется повышенный скоростной режим до 130 и 110 км/ч, который сейчас действует на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Так, на М-11 «Нева» со скоростью до 110 км/ч можно будет двигаться по участку от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области (с 59 км по 147 км), северному обходу Твери (со 147 по 210 км), отрезку от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга (с 210 по 680 км), а также на М-4 «Дон» по обходу Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (с 517 по 544 км).

До 90 км/ч составит разрешенная скорость движения по обходу Ефремова в Тульской области с 297 по 322 км на М-4 «Дон».

Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 и 110 км/ч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.