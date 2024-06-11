Журналистов Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Дорожный навигатор»

Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства приглашает журналистов к участию в ежегодном Всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный конкурс позволяет участникам продемонстрировать свои таланты и знания в дорожной тематике, а также способствует широкому информированию пользователей дорог о развитии транспортных артерий для повышения удобства населения при передвижениях на автомобиле и выборе маршрута.

К участию в конкурсе принимаются текстовые материалы различных жанров, в том числе циклы публикаций, информационные подборки, а также фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды и видеоролики, размещенные в информационных лентах СМИ, на ресурсах ВКонтакте / Rutube / Telegram, которые были опубликованы в период с 1 октября 2023 года по 15 сентября 2024 года.

Заявки рассматриваются как от журналистов федеральных и региональных СМИ, редакций, так и сотрудников дорожных организаций, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или размещают тематические видеоролики на ресурсах ВКонтакте / Rutube / Telegram, посвященные дорогам нашей страны.

Номинации конкурса «Дорожный навигатор»: «Энергия дорог» — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети; «Безопасный путь» — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах; «Дорожное дело» — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития транспортных артерий России; «Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожной инфраструктуры; «Время дорог» — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере; «Все путем» — лучший лонгрид, посвященный развитию дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли; «Дороги для людей» — лучший информационный интернет-проект / портал в дорожной сфере; «Удачной дороги» — лучший видеоролик на ресурсах ВКонтакте / Rutube / Telegram о дорогах РФ.

Анкеты участников конкурса принимаются до 15 сентября 2024 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru.

В анкете необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т. д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Телефон для дополнительной информации: +7 (495) 747-91-25.

Положение о Всероссийском творческом конкурсе, посвященном результатам и перспективам развития дорожного хозяйства среди отраслевого сообщества и СМИ, а также заявка-анкета участника конкурса доступны для скачивания.

Для участия в конкурсе также необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и направить его на электронную почту конкурса вместе с заявкой-анкетой.



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