Жительницы Подмосковья могут стать водителями автобусов «Мострансавто»

«Мострансавто» приглашает на работу женщин-водителей автобусов. Вакансии открыты в разных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Предусмотрены также выплата премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. рублей). Также иногородним сотрудникам выплачиваются «подъемные» в размере 30 тыс. рублей.

В «Мострансавто» действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Обучение проходят водители старше 21 года с открытой категорией прав В или С.

К работе за рулем автобуса соискателей допускают после успешной сдачи экзаменов и прохождения стажировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.