Жительница Воскресенска второй раз стала лучшей работницей сети АЗС России

В Санкт-Петербурге прошел финал ежегодного соревнования профессионального мастерства среди сотрудников АЗС сети «ОПТИ». В нем участвовали десять финалистов, отобранных из 144 работников, представляющих 38 регионов страны. Все они собрались, чтобы доказать: работа на автозаправочной станции требует высокого профессионализма, командного духа и искренней гордости за свое дело. Уже во второй раз победу в конкурсе одержала жительница Воскресенска Кристина Презнякова.

Конкурс стал масштабнее

В этом году конкурс значительно вырос в масштабах. Количество заявок увеличилось, расширилась география участников, а также список профессий. В отличие от прошлого года, когда соревновались только управляющие АЗС, в этот раз к ним присоединились операторы, администраторы и товароведы. Это позволило охватить больше специалистов и отразить разнообразие задач, с которыми сталкиваются сотрудники автозаправок.

Финалистами стали работники АЗС из семи регионов: Московской, Новосибирской, Нижегородской, Тверской, Кемеровской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Испытания проходили в формате деловой игры, где участники решали реалистичные кейсы: взаимодействовали с клиентами, демонстрировали знание рабочих процессов и стандартов безопасности. Жюри оценивало не только точность и скорость выполнения заданий, но и умение работать с клиентами, находить нестандартные решения и действовать в команде.

Такой формат превращает конкурс не просто в проверку навыков, а в настоящую школу профессионального развития. Участники улучшают управленческие качества, тренируют коммуникативные и аналитические способности, учатся у коллег из других регионов и оттачивают командное взаимодействие.

Победители — со всей России

Победителями конкурса профессионального мастерства сети «ОПТИ» стали Кристина Презнякова из Воскресенска (Московская область), Ксения Кнутова из Твери и Александр Горбачев из Новосибирска.

«Нам важно, чтобы каждый гость, который приезжает на АЗС „ОПТИ“, был доволен уровнем обслуживания и чувствовал, что его здесь ждут. А это невозможно без двух составляющих — высоких стандартов сервиса и слаженной командной работы. И именно это мы закладываем в наши образовательные программы. А ежегодный конкурс, как итог этой большой работы, который и показывает нам ее результативность, и подсвечивает новые направления для дальнейшего развития компетенций персонала. В этом году соревнования стали втрое масштабнее — больше регионов, больше профессий, больше интереса. Особенно ценно видеть, как конкурсанты обмениваются идеями и поддерживают друг друга. И это говорит о главном: партнерство „ОПТИ“ — это сообщество тех, кто развивает не только технологии и сервисы, но и создает возможности для профессионального роста и развития своих сотрудников», — отметила руководитель сети АЗС «ОПТИ» в России Наталия Забожчук.