Жителям Реутова напомнили о соблюдении правил поведения на железной дороге

Сотрудники администрации городского округа Реутов совместно с представителями регионального управления «Административно-пассажирской инспекции» и железнодорожными специалистами провели рейд «Сохрани себе жизнь» у станции МЦД-4 «Реутов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителям Реутова, направлявшимся на станцию, рассказали о соблюдении правил безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Им напомнили о том, что категорически запрещено выходить за ограничительную линию платформы. К вагонам можно подходить только после полной остановки поезда.

Кроме того, не стоит гулять вдоль путей и по рельсам, особенно в капюшоне и наушниках. Их, важно снимать каждый раз, когда нужно выйти на платформу или перейти железнодорожные пути.

Пассажирам раздали листовки с правилами поведения на железной дороге, соблюдение которых необходимо для безопасности каждого.

Во время мероприятия нарушителей не выявили. Все пассажиры были знакомы с правилами поведения на железной дороге, что убедительно доказывает эффективность профилактической работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.