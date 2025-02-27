Жителям Пушкина напомнили о соблюдении правил безопасности на железной дороге

На станции Пушкино прошел профилактический рейд в рамках акции «Сохрани себе жизнь». Представители администрации городского округа Пушкинский, линейного управления транспортной полиции, «Центральной ППК» и административно-пассажирской инспекции провели беседы с пассажирами, напомнив им о правилах поведения на железной дороге и вблизи станций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям раздали памятки и озвучили тревожные данные: каждый второй погибший на железной дороге переходил пути в неположенном месте. Участники рейда призвали снимать капюшоны, убирать наушники, следить за сигналами светофоров и не ходить вдоль путей.

«Такие акции нужны! Иногда забываешь о простых правилах, которые могут спасти жизнь. После разговора на платформе лишний раз задумаешься о безопасности», — отметил житель Пушкина Александр Кирюхин.

Организаторы подчеркивают, что соблюдение этих простых рекомендаций — ключ к сохранению жизни и здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.