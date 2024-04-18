Жителям Подмосковья рассказали об изменении расписания поездов «Аэроэкспресс»

сегодня в 14:51

В апреле и мае изменится расписание поездов «Аэроэкспресс». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

С 18 апреля по 30 мая изменено расписание поездов на направлении Шереметьево.

Также с 21 по 22 апреля поезда «Аэроэкспресс» от/до аэропорта Шереметьево будут следовать до/от Савеловского вокзала. А некоторые рейсы отменены.

Всех пассажиров просят заранее уточнять расписание на официальном сайте «Аэроэкспресса» в разделе «Расписание».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.