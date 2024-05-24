Жителям Подмосковья рассказали об автобусных маршрутах, следующих до 3 парков

В преддверии летнего сезона Минтранс Подмосковья рассказал о 7 автобусных маршрутах, на которых можно доехать до трех региональных парков. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Первым местом стал парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в поселке Запрудня Талдомского округа. Здесь огромная территория в 3,7 га с набережной и пляжем — это комфортное место для отдыха, прогулок, занятий спортом, развлечений. Также в парке часто проходят выставки и экспозиции и развлекательные массовые мероприятия. Доехать до парка можно на пяти маршрутах № 20, 21, 30, 37, 55 до остановок «Запрудня — Завод» и «Электрон».

Следующий в списке — парк активного отдыха «Раздолье» в Одинцовском округе. Парк площадью 47 га расположен среди соснового леса на территории государственного природного заказника, который относится к Серебряноборскому лесничеству. Уникальной особенностью парка является размер и возраст соснового массива, его средний возраст — 100-120 лет. Здесь много детских площадок, есть спортивно-оздоровительные зоны, в том числе 12 км пешеходных и велодорожек. Доехать до него можно на автобусах маршрута № 20к «ст. МЦД Немчиновка — пос. Барвиха — ст. МЦД Одинцово». Вблизи парка расположена остановка «Парк Раздолье».

Жители и гости Серпухова могут прогуляться в Принарском парке — его площадь 18 га, он находится на реке Наре, где открывается вид на Высоцкий монастырь. Это просторный парк для семейного отдыха, здесь есть скульптура святым Петру и Февронии, свадебное дерево, а также беседки для отдыха. Вблизи парка расположена остановка «Больница им. Семашко» и «Военкомат», которая входит в схему движения маршрута № 3 «Вокзал — ул. Нижняя».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.