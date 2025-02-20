Жителям Подмосковья рассказали о действующих правилах льготного проезда

Компания «Мострансавто» информирует пассажиров о действующих правилах льготного проезда в Московской области. В регионе функционирует сложная система тарифов, и не на всех маршрутах принимаются социальные карты. Как определить доступность льгот и что делать в случае отказа в проезде, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Подмосковье маршруты делятся на два типа: с регулируемыми тарифами, где стоимость проезда устанавливает Правительство Московской области и льготы действуют полностью, и с нерегулируемыми тарифами, где стоимость проезда определяет перевозчик, и социальные карты москвичей не принимаются. Для жителей Подмосковья возможны исключения. Эти правила установлены соглашением между Москвой и Подмосковьем, и перевозчики не могут самостоятельно решать, где действуют льготы.

Чтобы избежать недоразумений, пассажирам следует обращать внимание на обозначения. Красные номера и названия маршрутов указывают на коммерческий маршрут, тогда как черные обозначают льготный. Буква «К» рядом с номером маршрута говорит о его коммерческом статусе. Также некоторые маршруты находятся в реестре Москвы, а не Московской области, поэтому на них льготы не действуют.

Для держателей соцкарты жителя Подмосковья бесплатный проезд недоступен на следующих маршрутах: № 1013 «Москва, м. «Первомайская» — Балашиха, мкр. Янтарный», № 1019 «Москва, м. «Аннино» — Видное, 6-й микрорайон», № 1020 «Москва, м. «Кантемировская» — Видное, Ермолино», № 1103 «Москва, м. «Котельники» — Октябрьский, Баулино», № 1132 «Москва, м. «Выхино» — Балашиха, Заречная ул., 37», № 1169 «Москва, м. «Новогиреево» — Балашиха, Первомайская ул.», № 1176 «Москва, м. «Новогиреево» — Балашиха-2, СНТ «Поляна».

Если соцкарта не сработала, доступны следующие способы оплаты: банковские карты, карты «Стрелка» и карта «Тройка» (тариф «Кошелек»). Если водитель отказался принимать соцкарту на льготном маршруте, важно сообщить об этом в Мострансавто по следующим каналам: группа Мострансавто во ВКонтакте, личный кабинет на официальном сайте, чат-бот в Telegram. При обращении необходимо указать дату и время поездки, номер и название маршрута, госномер автобуса (если возможно) и ФИО водителя (если известно).

Льготный проезд в Подмосковье доступен, но имеет ограничения. Чтобы избежать проблем, перед поездкой проверяйте маршрут. Если обнаружили нарушение, обращайтесь в Мострансавто. Только совместными усилиями можно сделать транспортную систему удобнее для всех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», – уточнил Воробьев.