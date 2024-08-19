Жителям Подмосковья рассказали, какие изменения ждут таксомоторную отрасль

С 1 сентября 2024 года вступает в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.06.2023 — изменения коснутся и таксомоторной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что теперь водителям такси нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами — дата заключения и срок страховки теперь должны быть в реестре, а информация о его наличии — в салоне транспортного средства.

В случае отсутствия договора об обязательном страховании ведомство вправе приостановить действие разрешения или аннулировать его. Также перевозчики будут обязаны фиксировать факт произошедшего события на транспорте и его обстоятельства.

Еще, согласно вводимым изменениям в КоАП РФ, осуществление перевозок пассажиров без страховки в соответствии с требованиями, влечет административный штраф: на должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.