Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до Центрального парка в Лобне
Фото - © Минтранс Подмосковья
Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до Центрального парка в Лобне, где расположена смотровая площадка у пруда и площадка для мероприятий с амфитеатром, сообщает пресс-служба ведомства.
В список вошли тринадцать маршрутов, которые следуют до остановок «Школа» и «Букино»:
- № 1 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;
- № 21 «Микрорайон Южный — Аэропорт Шереметьево — Терминал В»;
- № 171к «Станция МЦД Лобня — Родник»;
- № 48 «Станция МЦД Лобня — Дубровки»;
- № 4 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;
- № 9 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;
- № 23 «Станция МЦД Лобня — Круглое озеро»;
- № 41 «Станция МЦД Лобня — МЦД Химки»;
- № 50/31 «Станция МЦД Лобня — Автовокзал Дмитров»;
- № 17а «Дворец спорта — Школа — Дворец спорта»;
- № 5 «Станция МЦД Лобня — Платформа Луговая»;
- № 38 «Станция МЦД Лобня — Станция МЦД Долгопрудная»;
- № 50 «Станция МЦД Лобня — Рогачево».
На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.
Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.
«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.
Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.