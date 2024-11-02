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Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до Центрального парка в Лобне

Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до Центрального парка в Лобне, где расположена смотровая площадка у пруда и площадка для мероприятий с амфитеатром, сообщает пресс-служба ведомства.

В список вошли тринадцать маршрутов, которые следуют до остановок «Школа» и «Букино»:

№ 1 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;

№ 21 «Микрорайон Южный — Аэропорт Шереметьево — Терминал В»;

№ 171к «Станция МЦД Лобня — Родник»;

№ 48 «Станция МЦД Лобня — Дубровки»;

№ 4 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;

№ 9 «Станция МЦД Лобня — Красная Поляна»;

№ 23 «Станция МЦД Лобня — Круглое озеро»;

№ 41 «Станция МЦД Лобня — МЦД Химки»;

№ 50/31 «Станция МЦД Лобня — Автовокзал Дмитров»;

№ 17а «Дворец спорта — Школа — Дворец спорта»;

№ 5 «Станция МЦД Лобня — Платформа Луговая»;

№ 38 «Станция МЦД Лобня — Станция МЦД Долгопрудная»;

№ 50 «Станция МЦД Лобня — Рогачево».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.