Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до мест рыбной ловли

Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов, на которых можно доехать до одного из популярных рыбных мест региона — Клязьминского водохранилища в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самые рыбные места водохранилища находятся вблизи железнодорожных станций Водники и Хлебниково, а также вблизи деревень Троицкое, Сорокино и Семкино. Там можно поймать окуня, плотву, ерша, подлещика, леща, сома и ротана.

Доехать до них можно на пригородных поездах Савеловского направления и на автобусных маршрутах: № 31 «Автостанция Мытищи — Дом отдыха Марфино» и № 302 «Троицкое — Метро Алтуфьево» — остановка «Троицкое»; № 26 «Автостанция Мытищи — Чиверево» и № 438 «метро Медведково — Чиверево» — остановка «Сорокино» и № 36 «Новосельцево — Станция МЦД Лобня» — остановка «Новосельцево».

На маршруте действуют льготы жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.