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Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до парка «Дубовая роща» в Кашире

Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до парка культуры и отдыха Дубовая роща в Кашире, где можно устроить пикник в кругу семьи или взять на прокат велосипеды для активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В список вошли три маршрута: № 24 «Станция Кашира — Кокино», № 31 «Улица Вахрушева — Локомотивное депо» и № 38 «Станция Кашира — Завалье».

Всем желающим посетить парк необходимо доехать до остановки «По требованию» на Донбасской улице, которая расположена вблизи парка.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.