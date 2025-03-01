Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до масленичных гуляний на выходных

Минтранс Подмосковья подготовил список из 31 автобусного маршрута до 4 мест, где пройдут гуляния в последние дни Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

До первого места — музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе, где ежегодно проходят масленичные гуляния, можно доехать на маршруте № 24 от платформы Ленинская до остановки «Экспериментальная база».

Жители Пушкино смогут отправиться на празднование Масленицы в центральный парк культуры и отдыха. Он находится в пешей доступности от остановки «Станция Пушкино», которая входит в схему движения 14 автобусных маршрутов: № 21, 40, 47, 3, 10, 12, 28, 14, 35, 22, 42, 24, 41 и 5.

Еще одно место, куда можно отправиться проводить зиму — парк «Сестрорецкий» в Клину. Добраться туда можно на маршрутах: № 5, 2, 3 10, 32к, 16к. Остановки: «Поликлиника № 2» и «Парк».

Замыкает список центральный парк в Богородском округе, до которого можно доехать на 10 маршрутах до остановки «Дом детского творчества». Один из маршрутов, № 322, следует от станции метро «Партизанская».

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.