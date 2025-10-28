Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздники

В преддверии ноябрьских праздников Минтранс Подмосковья рассказывает о том, как будет работать общественный транспорт в предпраздничные и праздничные дни, сообщает пресс-служба ведомства.

В праздники на маршрутах региона будут работать более 7 тысяч автобусов, из них 5 тысяч транспортных средств на маршрутах Мострансавто. В субботу, 1 ноября, автобусы будут следовать по расписанию понедельника, 2 и 3 ноября по расписанию субботы, а 4 ноября по расписанию воскресенья.

Пригородные электропоезда ЦППК в эти дни также будут ездить по специальному графику: 1 ноября — по расписанию пятницы, 2 и 3 ноября — по расписанию субботы, 4 ноября — по расписанию воскресенья, а 5 ноября — по расписанию понедельника.

Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах перевозчиков, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.