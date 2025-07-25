Жителям Подмосковья рассказали, где пройдет мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов, следующих до 3 региональных парков, где 26 июля пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Там гостей ждут открытые тренировки по фитнес-йоге и другие спортивные мероприятия. В список вошли 23 автобусных маршрута, курсирующих в Талдоме, Подольске, Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Первое место в списке занимает парк «Солнечный берег» в Талдомском городском округе. Добраться до него можно на автобусах шести маршрутов, которые останавливаются на остановке «Запрудня — Завод».

Второе место — парк им. В. Талалихина в Подольске, до которого можно доехать на шести маршрутах, которые следуют от ж/д станции МЦД Подольск и осуществляют посадку и высадку на остановке «ПКиО».

Замыкает список Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске. Добраться туда можно на 11 маршрутах общественного транспорта, из них пять маршрутов следуют от ж/д станции Нара. Остановка «Парк Воровского».

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья, оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Общеобластное мероприятие пройдет более чем в 60 парках Московской области.

Перечень маршрутов.

Парк «Солнечный берег»:

№ 20 «Запрудня — Завод — Платформа Запрудня»

№ 55 «ЗЖБИ и ДКАвтовокзал Дмитров»

№ 37 «Запрудня — Завод — Хохлово»

№ 30 «Запрудня — Завод — Автовокзал Дмитров»

№ 310к «Автостанция Талдом — Метро Алтуфьево»

№ 21 «Запрудня — Завод — Автостанция Талдом»

Центральный парк им. В. В. Воровского:

№ 7 «Улица Шибанкова — Поликлиника — Улица Шибанкова»

№ 9 «Улица Шибанкова — Ледовый дворец — Улица Шибанкова»

№ 29 «СНТ Родник — Станция Нара»

№ 51 «Мякишево — Станция Нара»

№ 26 «Головково — Станция Нара»

№ 16к «Академия Фрунзе — Поликлиника — Академия Фрунзе»

№ 30к «ДСК Град — Школа поваров — ДСК Град»

№ 9к «Улица Шибанкова — Магазин 1000 мелочей — Улица Шибанкова»

№ 27 «Станция Кубинка — Станция Нара»

№ 23 «Автостанция Верея — Станция Нара»

№ 7к «Юность — Кристал-хауз — Юность»

Парк им. В. Талалихина:

№ 63 «Северово — Станция МЦД Подольск»

№ 4 «Посёлок Володарского — Станция МЦД Подольск»

№ 6 «Платформа Кутузовская — Станция МЦД Подольск»

№ 37к «Станция МЦД Подольск — Станция МЦД Подольск»

№ 23 «Улица Чайковского — Станция МЦД Подольск»

№ 1045 «МЦД Щербинка — Станция МЦД Подольск»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.

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