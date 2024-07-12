Жителям Подмосковья рассказали, что им может грозить за установку шлагбаума

Жители многоквартирных домов Московской области, желающие установить шлагбаум в своем дворе, должны помнить о соблюдении определенных норм законодательства. Самовольные действия могут привести к штрафам и демонтажу конструкции. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Для установки шлагбаума необходимо пройти ряд согласований:

со всеми жильцами дома;

местной администрацией;

ГИБДД;

пожарной и коммунальными службами.

На общем собрании жильцов должно быть принято единогласное решение как о монтаже шлагбаума, так и о его введении в эксплуатацию.

Для начала необходимо предоставить в администрацию муниципалитета выписку из кадастра, протокол общего собрания жильцов и техдокументацию на конструкцию. После принятия решения нужно составить смету, согласовать ее со всеми собственниками квартир и приобрести необходимое оборудование.

При установке шлагбаума необходимо соблюдать следующие условия: доступность для машин экстренных и коммунальных служб, наличие элементов безопасности и стойкое бетонное основание.

Жители должны серьезно подойти к процессу согласования и установки, чтобы избежать неприятных последствий и незаконного демонтажа конструкции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.