Жителям Подмосковья напомнили правила провоза домашних животных в автобусах

До конца сентября пассажиры также могут поучаствовать в конкурсе предприятия «Фото домашнего любимца в автобусе Мострансавто».

Бесплатно в салоне можно перевозить собак карликовых пород, если они находятся на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Других питомцев, в том числе птиц и рептилий, необходимо перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах. Пассажирам нужно обратить внимание на габариты ручной клади: сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 120 см.

Собак средних и крупных пород полагается перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади: в автобусах городских маршрутов он составляет 54 рубля, в пригородных до 25 км включительно — 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, свыше 50 км — 162 рубля. Провоз животного не должен создавать неудобств другим пассажирам.

Снимки на конкурс «Фото домашнего любимца в автобусе Мострансавто» необходимо отправить на почту oprosmta@yandex.ru до 30 сентября включительно. Победителя ждут памятные призы от компании.

«Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.