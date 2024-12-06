Жителям Подмосковья напомнили правила поведения на ж/д инфраструктуре

На железнодорожной станции городского округа Химки провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам рассказали о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах, а также раздали информационные листовки с напоминанием правил, сообщает пресс-служба администрации горокруга Химки.

С горожанами провели разъяснительные беседы о правилах поведения на платформах, также им напомнили о смертельной опасности при переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах. По статистике, каждый второй погибший на железной дороге переходил пути в неположенном месте.

Пассажирам необходимо строго соблюдать правила проезда, а также покупать билет. Так, каждый седьмой «заяц», пытаясь в последний момент залезть на платформу, попадает под поезд. Благодаря профилактическим мероприятиям количество смертельных случаев снижается.

Железная дорога — удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. Однако это также и зона повышенной опасности — находясь вблизи путей, нужно быть предельно внимательным. За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.