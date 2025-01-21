Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в автобусах

В связи с теплой и бесснежной зимой в Московской области «Мострансавто» напоминает любителям активного отдыха о правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах компании, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажиры могут бесплатно провозить инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, например, коньки, хоккейные клюшки, которые пригодятся для катания на оборудованных катках. Более крупные предметы нестандартных габаритов, такие как велосипеды или СИМ (средства индивидуальной мобильности), можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы параметры в сумме не превышали 180 см. Правила перевозки спортинвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 118 руб., свыше 50 км — 177 руб.

Кроме того, спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. Водитель может отказать владельцу в перевозке его снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса других пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.