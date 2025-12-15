Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки новогодних елок в общественном транспорте

В автобусах перевезти дерево можно бесплатно, если его длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см. За провоз более крупного дерева необходимо заплатить, при этом его параметры не должны превышать в сумме 180 см. Провоз елей в автобусах оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 63 рублей, в пригородном сообщении (до 25 км) — также будет стоить 63 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 126 рублей, далее 50 км — 189 рублей. В случае, если дерево мешает посадке пассажиров в автобус, водитель имеет право отказать в провозе новогодней елки.

В пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма трех измерений не превышает 180 см, а вес не более 36 кг. Если дерево превышает указанные параметры, пассажир должен оформить билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута: до 100 км — 120 рублей, более 100 км — 240 рублей.

Перед поездкой дерево нужно плотно упаковать и надежно зафиксировать, чтобы избежать падения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.