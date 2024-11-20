Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного перехода дороги с детьми

Часто на пешеходных переходах пренебрегают простыми, но эффективными правилами перехода проезжей части, и это может повлечь за собой ДТП. С начала осени на дорогах Московской области зафиксировано более 320 ДТП с погибшими и ранеными пешеходами, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В ведомстве призвали соблюдать правила безопасного перехода дороги с детьми.

На проезжей части нельзя останавливаться, даже если ребенок уронил игрушку на дорогу. Перед выходом на дорогу лучше забирать у ребенка вещи из рук, в ожидании сигнала светофора или проезда транспорта на нерегулируемом переходе следует взять ребенка за руку и отойти на несколько шагов назад. Держать ребенка нужно за запястье и вести справа от себя.

Перед переходом нужно всегда оценивать ситуацию, стоит убедиться в безопасности — что все водители вас увидели и притормозили. Не стоит перебегать проезжую часть и начинать переход, если видите, что зеленый сигнал светофора уже начал мигать.

Если вы с коляской, то обязательно нужно возять ребенка на руки. Коляску можно катить сбоку, справа от себя. Можно и перед собой, но здесь следует помнить, что это наименее безопасный вариант, так как коляску водители из второго ряда могут не заметить и продолжить движение.

При переходе дороги и прогулке рядом с дорогой в темное время суток или во время сильного дождя или снегопада пешеходам рекомендуется иметь световозвращатели. Поэтому нужно обязательно обеспечить световозвращателями себя и ребенка, чтобы быть заметнее.

Нужно регулярно напоминать детям о правилах и самим подавать пример, соблюдая их.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.